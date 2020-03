Am Dienstag ist es in Tschechien leicht bewölkt oder bewölkt, im Westen des Landes bedeckt. Im Tagesverlauf zieht sich der Himmel vom Westen her zu, gelegentlich ist Regen möglich. Im böhmischen Landesteil geht der Schnee in Höhen ab 800 Meter zunächst in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad Celsius.