ČTK: Bayerischer Ministerpräsident Söder kommt im Dezember nach Prag

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder soll am 18. Dezember nach Tschechien kommen und sich mit Premier Andrej Babiš (Partei Ano) treffen. Dies berichtete die Presseagentur CTK in Berufung auf Diplomatenkreise. Es ist Söders erster offizieller Besuch in Prag. Die bayerische Staatskanzlei wollte den Termin allerdings am Donnerstag noch nicht bestätigen. Man sei noch in der Phase der Planung, hieß es aus der Presseabteilung der Kanzlei.

Seit 2010 haben sich die Beziehungen zwischen Prag und München erheblich verbessert. Damals besuchte Horst Seehofer als erster bayerischer Ministerpräsident nach 40 Jahren wieder Tschechien.