ČT: Prags astronomische Uhr muss übermalt werden

Die astronomische Uhr am Altstädter Ring in Prag wurde bei der Reparatur im vergangenen Jahr falsch bemalt. Die Verfehlung betrifft einen Teil des Zifferblatts, an dem astronomische Ereignisse dargestellt sind. Darüber berichtet das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen (ČT) auf seiner Webseite. Einige Funktionen der astronomischen Uhr seien bei der Renovierung verloren gegangen, wurde Zdislav Šíma vom Astronomischen Institut der Akademie der Wissenschaften zitiert. Der Prager Magistrat hat in der vergangenen Woche die Übermalung des Zifferblatts in Auftrag gegeben.

Die Rathausuhr aus dem 15. Jahrhundert wurde im vergangenen Jahr einer kompletten Reparatur unterzogen. Die Arbeiten dauerten neun Monate. Die Kosten beliefen sich auf 10 Millionen Kronen (385.000 Euro).