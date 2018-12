ČSSD-Organisation Mittelböhmen nominiert Hamáček für Parteivorsitz

Die Parteiorganisation der Sozialdemokraten (ČSSD) in Mittelböhmen hat am Samstag auf ihrer Kreiskonferenz in Kladno nahezu einstimmig den amtierenden Parteivorsitzenden Jan Hamáček als ihren Kandidaten für den Chefposten der Sozialdemokraten nominiert. Auf dem Parteitag im März soll darüber entschieden werden, welchen Weg die Sozialdemokraten künftig einschlagen werden und wer sie nach dem Richtungsentscheid führen wird.

Der Dissens bei den Sozialdemokraten besteht zu der Frage, ob die Partei weiter in der Regierung des umstrittenen Premiers Andrej Babiš oder aber in der Opposition fungieren solle. Der Vorsitzende der ČSSD-Organisation Mittelböhmens, Robin Povšík, sagte in seiner Rede dazu, es sei richtig, den inneren Streit vorerst zu überdecken. Er hoffe aber, dass die Sozialdemokraten auf ihrem Parteitag eine solche Führung wählen, die wirklich an einem Strang zieht und die so die Partei voranbringt. Das Mitwirken in der Regierung halte er für gut, ergänzte Povšík.