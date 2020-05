ČSA beginnt Re-Start des Flugbetriebs am 18. Mai auf vier Linien

Die tschechische Fluggesellschaft ČSA nimmt am 18. Mai erneut ihren Betrieb auf vier Linien auf, es sind die Verbindungen von Prag nach Paris, Frankfurt am Main, Stockholm und Amsterdam. Weitere Linien folgen eine Woche später, gab die Verwaltung des Prager Flughafens am Donnerstag via Twitter bekannt.

Wegen der Corona-Krise mussten die Czech Airlines im März all ihre Flüge aus und nach Tschechien vorübergehend einstellen. Wie Vizepremier Karel Havlíček (parteilos) nach der Regierungssitzung am Donnerstag sagte, könnte der Staat die Fluggesellschaft Smartwings finanziell unterstützen. Zur Smartwing-Gruppe gehört auch ČSA.