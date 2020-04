Covid-19: Über 40 Prozent der Erkrankten sind genesen

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist am Mittwoch um 75 Menschen gestiegen. Die Gesamtzahl der positiven Coronavirus-Fälle liegt somit in Tschechien aktuell bei 7581. Am Mittwoch wurden über 7000 Personen auf das Virus getestet.

Insgesamt 227 Menschen sind hierzulande an der Krankheit Covid-19 gestorben. Die Zahl jener, die von der Lungenkrankheit genesen sind, stieg auf 3120, das sind mehr als 40 Prozent der Erkrankten. Die Daten wurden auf der Webseite des Gesundheitsministeriums am Donnerstagmorgen veröffentlicht.