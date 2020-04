Covid-19: Japanisches Grippemittel in einigen Tagen auch in Tschechien

Dass antivirale Grippemittel Avigan (Favipiravir) aus Japan soll in wenigen Tagen schon für tschechische Covid-19-Patienten bereitstehen. Dies kündigte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Donnerstagvormittag an. Tschechien gehört zu 20 Ländern, denen Japan das Medikament zukommen lässt.

Avigan habe sich vor allem bei der Behandlung von mittelschweren Krankheitsverläufen als vielversprechend erwiesen, sagte Vojtěch. Laut der Leiterin des Amtes für Medikamentenkontrolle, Irena Storová, reicht die japanische Schenkung zunächst für 20 bis 25 Patienten hierzulande. Man könne aber bei Bedarf das Mittel für weitere 80 Erkrankte hinzukaufen, erläuterte Storová.