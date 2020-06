Covid-19: Drei Viertel der Erkrankten sind genesen

Am Montag wurden in Tschechien 69 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist der höchste Tageszuwachs seit fünf Tagen. Der Anteil der Infizierten an der Gesamtzahl der Testpersonen sank auf 1,51 Prozent, am Sonntag lag er bei 3 Prozent. Dies gab das Gesundheitsministerium am Dienstagmorgen bekannt.

Insgesamt ist bereits bei 9697 Menschen hierzulande das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Über 7000 von ihnen sind von der Covid-19-Erkrankung genesen, 328 starben daran.