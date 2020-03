Covid 19: Aktuelle Zahlen in Tschechien

In Tschechien ist die Zahl der mit dem Covid-19-Erreger infizierten Menschen am Donnerstagmorgen auf 1925 gestiegen. Seit Mittwochabend erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle um 271. Bislang sind knapp 27.000 Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Bei 34 Patienten nehme die Krankheit einen schweren Verlauf, informierte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Donnerstag.

Die erste Ansteckung mit dem neurartigen Coronavirus wurde in Tschechien am 1. März festgestellt. Neun Covid-19-Erkrankte sind bisher gestorben, zehn Personen sind mittlerweile geheilt.