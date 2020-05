Covid-19: 20 neue Fälle am Sonntag

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus ist in Tschechien am Sonntag um 20 gestiegen. Die Labors führten am Sonntag 3310 Tests durch, so dass der Anteil der Infizierten an der Gesamtzahl der Testpersonen bei 0,6 Prozent lag. Die aktuellen Daten wurden am Montagmorgen auf der Webseite des Gesundheitsministeriums veröffentlicht.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Tschechien lag am Montag bei 8475. Von ihnen sind 5468 bereits von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. Insgesamt 298 Menschen starben hierzulande an der Erkrankung.