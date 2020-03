Coronavirus: Zahl der bestätigten Fälle steigt in Tschechien über 3000

Die Zahl der mit dem Covid-19-Erreger infizierten Menschen lag am Dienstagmorgen in Tschechien bei 3002 Fällen, wie das Gesundheitsministerium auf seinen Webseiten informierte. Demzufolge stieg die Zahl der Erkrankten in den letzten 24 Stunden um 184. Insgesamt sind knapp 49.000 Menschen hierzulande bisher auf das Coronavirus getestet worden.

Die erste Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus wurde in Tschechien am 1. März festgestellt. 24 Erkrankte sind bisher gestorben, 25 Menschen wurden mittlerweile geheilt.