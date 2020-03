Coronavirus: Zahl der bestätigten Fälle steigt auf knapp 1400

In Tschechien ist die Zahl der mit dem Covid-19-Erreger infizierten Menschen am Dienstagabend auf 1394 gestiegen. Darüber informierte das Gesundheitsministerium auf seiner Webseite. Insgesamt fast 20.000 Menschen sind bisher auf das Coronavirus getestet worden.

Die höchste Zahl der Angesteckten gibt es in Prag (439), sie stieg seit Montagmorgen um 65 Fälle an. Die erste Ansteckung mit dem neurartigen Coronavirus wurde in Tschechien am 1. März festgestellt. Drei Covid-19-Erkrankte sind bisher gestorben, acht Personen haben sich inzwischen geheilt.