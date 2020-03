Coronavirus: Zahl der Ansteckungen und Tests nimmt stetig zu

In Tschechien wurden bis Samstagmorgen 2422 Menschen positiv auf den Covid-19-Erreger getestet. Allein am Freitag kamen 373 neue Fälle hinzu, das ist der bisher höchste Tageswert seit dem Beginn der Tests. Vordem wurden am Mittwoch mit 291 Fällen die meisten Ansteckungen pro Tag nachgewiesen.

Das liegt auch an der täglich steigenden Zahl der durchgeführten Tests. Am Freitag wurden 5247 Proben entnommen, das waren rund 800 mehr als am Vortag. Bis Samstagmorgen hat man in Tschechien insgesamt 36.374 Tests auf das Coronavirus vorgenommen. Der erste Fall einer Covid-19-Erkrankung wurde hierzulande am 1. März registriert.