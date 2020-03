Coronavirus: Zahl der Ansteckungen in Tschechien auf über 2000 gestiegen

In Tschechien hat die Zahl der mit dem Covid-19-Erreger infizierten Menschen die 2000er-Marke überschritten. Bis Freitagmorgen war das Coronavirus in 2062 Fällen nachgewiesen worden. Neun Menschen sind bisher an der Krankheit gestorben, bei 34 weiteren Patienten nimmt sie einen schweren Verlauf.

Das achte und neunte Virusopfer sind zwei Rentner aus dem Seniorenheim im Prager Stadtteil Michle, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Roman Prymula. Beide waren im hohen Alter und hatten noch andere ernsthafte und chronische Erkrankungen. Bislang sind über 31.000 Menschen auf das Coronavirus getestet worden.