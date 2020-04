Coronavirus: Zahl der Ansteckungen am Sonntag deutlich gefallen

Die Zahl der Menschen in Tschechien, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, hat sich am Sonntag um 115 erhöht. Am Samstag waren noch 282 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden. Insgesamt haben sich daher in Tschechien 4587 Menschen mit dem Erreger angesteckt, gab das Gesundheitsministerium am Montagmorgen auf seiner Webseite bekannt. Von der Krankheit geheilt sind bisher 96 Patienten. Demgegenüber sind hierzulande 67 Menschen an Covid-19 gestorben, vier davon am Sonntag.

Bis Samstagabend wurden in Tschechien über 80.300 Menschen auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Tests am Sonntag hat das Ministerium noch nicht bekanntgegeben. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es weiter in Prag. Dem Ministerium zufolge entfallen in der Hauptstadt auf 100.000 Einwohner in etwa 85 Personen mit dieser Erkrankung. Auch die Gesamtzahl von 1161 infizierten Meschen ist in Prag am höchsten – das ist rund ein Viertel aller Ansteckungen in ganz Tschechien. Den höchsten Anteil an den nachgewiesenen Coronavirus-Fällen hat die Altersgruppe von 45 bis 54 Jahren, auf sie entfällt knapp ein Fünftel aller Ansteckungen. Am niedrigsten ist der Wert bei Kindern bis 14 Jahren. Diese Altersgruppe ist nur zu fünf Prozent von der Seuche betroffen.