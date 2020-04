Coronavirus: Weniger als 100 positive Tests am Ostersonntag

Die Zahl der mit dem Covid-19-Erreger in Tschechien infizierten Menschen ist auf 5991 Menschen gestiegen. Am Ostersonntag kamen 89 neue Fälle hinzu, das ist der geringste Anstieg seit dem 17. März. An Wochenenden aber ist der Zuwachs zumeist niedriger, da in der Regel auch weniger getestet wird. Die Anzahl der am Sonntag durchgeführten Tests hat das Gesundheitsministerium noch nicht bekanntgeben. Am neuartigen Coronavirus starben hierzulande bisher 138 Personen, 464 Menschen sind demgegenüber von der Krankheit geheilt.

Den vorliegenden Daten zufolge wurden in Tschechien bislang über 125.000 Tests auf den Covid-19-Erreger gemacht.