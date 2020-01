Coronavirus: Weiterer Verdachtsfall in Tschechien

In Tschechien werden derzeit zwei Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus untersucht. Ein 39-jähriger Mann sei am Montag mit entsprechenden Symptomen in das Krankenhaus in Kroměříž / Kremsier eingeliefert worden, hieß es von der Klinikleitung. Der Patient sei vor 14 Tagen von einer China-Reise zurückgekommen. Davor hatte sich ein weiterer Verdachtsfall in Prag nicht bestätigt.

Die ersten Ergebnisse für den Patienten in Kroměříž werden für Montagabend erwartet. Am neuartigen Coronavirus waren in den vergangenen Tagen in China über 80 Menschen gestorben, weit über 2000 Betroffene haben sich mit der Lungenkrankheit infiziert.