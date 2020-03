Coronavirus: Von 211 in Tschechien Getesteten wurden drei Menschen positiv getestet

Von den bisher 211 in Tschechien getesteten Personen wurden nur drei positiv auf Coronavirus getestet. Dies teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Montag mit. Der Gesundheitsminister sprach sich gegen die Ausrufung des Notzustands aus, die von Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) erwähnt wurde.

Positiv getestet wurden in Tschechien drei Menschen, die aus Italien gekommen sind. Der eine ist ein Professor von der Tschechischen Landwirtschaftsuniversität, der an einer Konferenz in Udine teilnahm. Der zweite Mann kehrte mit seiner Familie vom Skiurlaub in Venetien. Die dritte Person ist eine US-amerikanische Studentin, die in Mailand studiert. In der Quarantäne sind zwei Mitreisende der Studentin, die Frau des Dozenten und die Familie des Mannes, die aus dem Skiurlaub zurückkam.

An der Landwirtschaftsuniversität fällt am Montag und am Dienstag der Unterricht aus. Der Professor war mit 20 Studenten und 24 Pädagogen in Kontakt. Sie bleiben alle zu Hause in der Quarantäne.