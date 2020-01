Coronavirus: Verdachtsfälle bestätigen sich nicht

In Tschechien hat sich bisher keiner der Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Dies meldeten die zuständigen Stellen am Montag und Dienstag. Zuletzt wurden Patienten in Prag, Kroměříž / Kremsier, České Budějovice / Budweis und im Kreis Mährisch-Schlesien untersucht. Drei weitere Menschen stehen jedoch weiterhin unter Beobachtung. Alle Betroffenen sind Touristen oder waren in den vergangenen Wochen in China.

Am neuartigen Coronavirus waren in den vergangenen Tagen in China über 100 Menschen gestorben, rund 4500 Betroffene haben sich mit der Lungenkrankheit infiziert. Mittlerweile wurden auch Fälle in Frankreich und Deutschland bestätigt. Die Regierung in Prag rief am Montag zu erhöhter Wachsamkeit vor allem an den internationalen Flughäfen auf.