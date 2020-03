Coronavirus: Verbot für Events über 100 Teilnehmer und schulfrei

Die tschechische Regierung hat ein Verbot für Veranstaltungen über 100 Teilnehmer verhängt. Das Verbot gilt ab Dienstag 18 Uhr, wie der Sicherheitsrat am Dienstagmorgen beschlossen hat. Das sagte Premier Andrej Babiš (Ano) vor Journalisten in Prag.

Ab Mittwoch werden zudem Grund-, Mittel- und Hochschulen hierzulande geschlossen. Die Kindergärten könnten offen bleiben, da dort die Kindergruppen nicht so groß seien, teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch mit. Ihm zufolge ist es im Moment auch nicht nötig, Restaurants und Geschäfte zu schließen. Das internationale Filmfestival Febiofest, das nächste Woche in Prag beginnen sollte, wird nicht stattfinden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Erkrankungen in Tschechien lag am Dienstagmorgen bei 40. 39 Fälle hängen entweder mit Aufenthalten in Italien oder in Boston zusammen. Bei einem Angesteckten, einem Taxifahrer in Prag, ist der Infektionsweg unbekannt. Die Hygiene-Experten suchen nach 90 Passagieren, die mit ihm gefahren sind.