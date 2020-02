Coronavirus: V4-Ministerpräsidenten treffen am Mittwoch zur Beratung in Prag zusammen

Am Mittwoch wird in Prag ein Treffen der Visgrád-Länder stattfinden. Das Thema der Beratung ist der Coronavirus. Über das Treffen informierte am Samstag der polnische Premier Mateusz Morawiecki via Twitter. Er bemerkte, das Treffen sei auf Initiative von Polen einberufen worden.

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Partei Ano) bestätigte die Information und erklärte, dass das Treffen auf der Ministerpräsidentenebene stattfindet. In den V4-Ländern wurde dem Premier zufolge bisher niemand positiv auf Coronavirus getestet.