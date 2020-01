Coronavirus: Tschechische Reiseanbieter canceln China-Angebote

Einige tschechische Reiseanbieter haben wegen des Coronavirus ihre China-Reisen für die nächste Zeit gecancelt. Andere würden über eine Verlegung auf einen späteren Termin verhandeln, berichtete die Presseagentur ČTK. Die Anbieter Delfín und Firo-tour berichteten zudem, dass einige Kunden bereits ihre Teilnahme an Reisen nach China storniert hätten. Man biete in diesen Fällen einen Wechsel zu Reisen in andere Länder an, sagte eine Sprecherin von Firo-tour.

Laut den Reiseagenturen fragen Kunden aber auch nach der Sicherheit vor dem Virus bei Reisen nach Vietnam, Thailand oder Indien. Laut den aktuellen Zahlen hatten sich bis zum Donnerstag insgesamt 7800 Menschen in China mit dem Virus infiziert, 170 Menschen sind dort bereits daran gestorben.