Coronavirus: Tschechien will Großveranstaltungen nicht verbieten

Trotz des Coronavirus sollen in Tschechien auch weiterhin Großveranstaltungen stattfinden. Dies bestätigte Premier Andrej Babiš am Mittwoch. Der Erreger würde sich nicht signifikant ausbreiten, weshalb er für diese Maßnahme keinen Grund sehe, so der Ano-Politiker. Ein Verbot von Events mit über 5000 Teilnehmern hatten am Dienstag der Sicherheitsrat des Staates sowie Innenminister Jan Hamáček ins Gespräch gebracht. Das Kabinett einigte sich aber darauf, dass entsprechende Aktionen bei den Gesundheitsämtern gemeldet werden sollen.

Gleichzeitig verhängte das Gesundheitsministerium am Dienstag aber ein Ausfuhr-Verbot für Atemschutzmasken. Zunächst sollten Ärzte und medizinisches Personal versorgten werden, hieß es dazu aus dem Ressort. Zudem berät man ein Export-Verbot für Desinfektionsmittel. Man kann laut Gesundheitsminister Adam Vojtěch in Tschechen noch nicht von einer Coronavirus-Epidemie sprechen.