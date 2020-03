Coronavirus: Tschechien unter Quarantäne

Tschechien verhängt wegen der Coronavirus-Epidemie eine landesweite Ausgangssperre. Die Regierung hat die Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf ihrer Sitzung am Sonntagabend beschlossen, wie Premier Andrej Babiš nach der Kabinettssitzung mitteilte.

Die Einwohher Tschechiens sind angewiesen, zu Hause zu bleiben. Sie dürfen nur in Ausnahmefällen aus dem Haus gehen. Erlaubt bleiben Fahrten zur Arbeit, zum Arzt, zur Apotheke sowie für notwendige Lebensmitteleinkäufe. Die Bürger dürfen das Haus auch verlassen, um Kinder, Ältere und Hilfsbedürftige zu betreuen.

Die Maßnahme gilt ab Montag, den 16. März 0 Uhr bis Dienstag 24. März 6 Uhr.

Die tschechische Regierung hatte zuvor bereits drastische Maßnahmen im Kampf gegen das Virus umgesetzt. Seit Samstag sind alle Geschäfte in Tschechien, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, geschlossen. Um Mitternacht vom Sonntag auf Montag tritt eine weitreichende Schließung der Grenzen in Kraft. Ab Montag dürfen Ausländer ohne gültigen Aufenthaltsstatus nicht mehr in die Tschechische Republik einreisen. Ebenso dürfen Tschechen sowie ansässige Ausländer das Land nicht mehr verlassen.