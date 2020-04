Coronavirus: Tschechien meldet niedrigsten Anstieg der Fälle seit einer Woche

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Tschechien am Samstag auf 5735 gestiegen. Insgesamt kamen am Freitag 163 neue Fälle hinzu, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das ist der niedrigste Anstieg seit einer Woche, allerdings wurden am Freitag weniger Tests als an den vorangegangenen Tagen durchgeführt.

Den offiziellen Daten nach sind bis Samstagmorgen 370 Menschen in Tschechien von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. 123 Menschen starben an der Erkrankung. Insgesamt wurden hierzulande bisher 120.285 Menschen auf Coronavirus getestet.