Coronavirus: Sechs tschechische Touristen in Quarantäne im Hotel auf Teneriffa

Ein italienischer Urlauber auf Teneriffa wurde positiv auf Coronavirus getestet. Das Hotel, in dem er untergebracht war, wurde unter Quarantäne gestellt. Im Hotel wohnen auch sechs tschechische Touristen. Fünf von ihnen sind am Montag eingereist und sollten am 6. März nach Tschechien zurückkehren. Eine Urlauberin weilt auf Teneriffa seit Sonntag. Ob sie im geplanten Termin zurückreisen können, ist vorläufig unklar. Dies teilte die Leiterin des Reiseveranstalters CK Canaria Travel, Lenka Viková am Dienstag mit.

Viková zufolge werden die Hotelgäste von Ärzten untersucht. Die Quarantäne gilt seit Montagabend. Das Viersternehotel H10 Costa Adeje Palace findet man auch auf den Webseiten des Reisebüros CK Fischer. Sein Sprecher Jan Bezděk sagte, dass das Reisebüro in der Gegenwart keine Aufenthalte in diesem Hotel anbietet und keine Urlauber an dem Ort hat.