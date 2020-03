Coronavirus: Regierung ruft in Tschechien den Notstand für 30 Tage aus

Die Regierung in Prag hat am Donnerstag für Tschechien den Notstand ausgerufen. Er beginnt mit dem heutigen Tag ab 14 Uhr, sagte Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) auf einer Pressekonferenz in Prag. Der Notstand diene zur Abwendung der gesundheitlichen Gefährdung der Bevölkerung aufgrund der weiteren Ausbreitung des Coronavirus. Er gilt für die Dauer von 30 Tagen, erklärte Babiš.

Zu den Maßnahmen des Notstands gehören unter anderem ein Einreiseverbot für Bürger aus insgesamt 15 Ländern, die zu den Corona-Risikogebieten zählen, sowie ein Ausreiseverbot für tschechische Bürger in die Risikogebiete. Beide Regelungen treten ab 0 Uhr in der Nacht zu Samstag in Kraft. Die Regierung hat zudem weitere Einschränkungen im öffentlichen Bereich angeordnet. Sie verbietet ab Donnerstag 18 Uhr alle öffentlichen, aber auch privaten Veranstaltungen und Versammlungen ab 30 Teilnehmern. Zudem müssen zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens alle gastronomischen Betriebe geschlossen bleiben.

Nach dem Beschluss des Notstands muss die Regierung laut Verfassung unverzüglich das Abgeordnetenhaus informieren. Die untere Parlamentskammer kann die Verkündung aufheben. Der Notstand kann bis zu 30 Tage dauern, mit Einwilligung des Abgeordnetenhauses auch länger.