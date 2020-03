Coronavirus: Regierung rät von Italien-Reisen ab, Reiseagenturen sprechen von Populismus

Die tschechische Regierung rät seit Freitag von Reisen nach Italien ab. Diejenigen, die aus dem Land zurückkehrten, sollten außerdem zwei Wochen lang zu Hause in Quarantäne bleiben, forderte Premier Andrej Babiš (Ano) am Freitag. Diese Maßnahme sei notwendig, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus in Tschechien zu vermeiden, sagte der Regierungschef.

Der Verband der tschechischen Reiseveranstalter sprach von „Populismus“. So lange Italienern die Reise nach Tschechien nicht verboten sei, habe Babišs Aufruf keinen Sinn, sagte der stellvertretende Verbandspräsident Jan Papež der Presseagentur ČTK. Man werde sich vorerst an den Reiseempfehlungen des Außenministeriums orientieren, hieß es. Das rät bisher nur von den Reisen in vier norditalienische Regionen ab.

Laut Papež waren in den vergangenen 14 Tagen insgesamt 30.000 Tschechen in Italien. Eine Hälfte habe die Dienste von Reiseagenturen genutzt, die andere sei individuell gereist, so der Verbandschef.