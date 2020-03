Coronavirus: Präsident und Opposition unterstützen Maßnahmen der Regierung

Nur wenige Minuten nach der Ausrufung des Notstands in Tschechien meldeten sich auch Nichtregierungspolitiker zu Wort. Staatspräsident Miloš Zeman bezeichnete die Entscheidung der Regierung als unerlässlich. Er rief die Bürger des Landes dazu auf, die getroffenen Regelungen zu befolgen und weder in Angst noch in Panik zu verfallen.

Die Politiker der Opposition unterstützen die Verkündung des Notstands und alle weiteren Maßnahmen, die die Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen hat. Auch sie betonten, dass die Menschen die getroffenen Vorkehrungen respektieren sollten. Darüber hinaus forderte die Opposition die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass für alle Mediziner genügend Schutzmittel gegen die Ansteckung zur Verfügung stehen.