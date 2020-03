Coronavirus: Neuer Flugstopp und Biathlon ohne Fans

Am Montag hat sich der Sicherheitsrat der tschechischen Regierung mit dem Coronavirus beschäftigt. Der Rat hat entschieden, die Flüge von und nach Südkorea ab Dienstag zu streichen. Man plant auch die Einschränkung der Flugverbindung zwischen Tschechien und den norditalienischen Städten Mailand, Venedig, Bologna und Bergamo, dafür ist aber eine Zustimmung durch die EU-Kommission erforderlich. Zudem wurde beschlossen, dass die Biathlon-Weltcup-Rennen in Nové Město na Moravě am kommenden Wochenende ohne Zuschauer stattfinden müssen.

In Tschechien wurden die ersten drei Fälle der Erkrankung an Covid-19 am Sonntag bestätigt. Der Sicherheitsrat kommt am Mittwoch erneut zusammen, um die aktuelle Entwicklung um das Coronavirus auszuwerten.