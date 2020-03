Coronavirus: Laut Gesundheitsminister entwickelt sich Lage in Tschechien „nicht gut“

Den Zahlen von Donnerstagmorgen nach sind in Tschechien bereits 94 Menschen an Covid-19 erkrankt. Das Coronavirus wurde zudem in allen Kreisen des Landes nachgewiesen. Bei einem Mann in Pardubice sei der Verlauf der Krankheit schwer, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos). Die Lage rund um das Coronavirus entwickle sich hierzulande derzeit „nicht gut“, merkte der Ressortchef an.

Wie der Chef-Epidemiologe Roman Prymula sagte, könnten hierzulande daher weitere Einschränkungen im öffentlichen Bereich notwendig sein. Bei der Regierungssitzung am Donnerstagmorgen liegt deswegen den Informationen nach auch eine Ausrufung des Notstands auf dem Tisch.