Coronavirus-Infizierte: Gesamtzahl in Tschechien auf über 7000 gestiegen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Tschechien ist am Mittwoch auf über 7000 gestiegen. Insgesamt wurden bisher 186 918 Personen getestet, bei 7041 von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. Der Tageszuwachs am Dienstag lag bei 133 Fällen.

Den offiziellen Daten nach sind in Tschechien bisher 1800 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. 204 Menschen starben an der Erkrankung.