Coronavirus in Tschechien: Erste drei Fälle bestätigt

Das Coronavirus hat Tschechien erreicht. Am Sonntag wurden die ersten drei Fälle der Erkrankung an Covid-19 bestätigt, wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch am Nachmittag mitteilte.

Demzufolge gibt es zwei Fälle in Prag und einen in Ústí nad Labem / Aussig. Es handelt sich um zwei Tschechen und eine US-Amerikanerin. Alle drei Patienten waren in der letzten Zeit in Norditalien. Ein 67-jähriger Tscheche aus Prag nahm an einer Konferenz in Udine teil, ein 44-Jähriger aus Ústí nad Labem war mit seiner Familie im Urlaub im Wintersportzentrum Auronzo di Cadore. Die Amerikanerin ist eine Studentin, die in Mailand studiert und als Touristin nach Prag reiste. Aktuell werden alle drei Personen in Krankenhäusern behandelt, ihr Gesundheitszustand ist laut Ärzten nicht ernst. Familienmitglieder der beiden Männer sind zu Hause in Quarantäne.

Am Montag kommt der Sicherheitsrat des Staates zusammen, um über die Lage zu verhandeln, informierte Premier Andrej Babiš am Sonntag.