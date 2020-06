Coronavirus: Hoher Anteil der Infizierten an Gesamtzahl der Testpersonen

Am Sonntag wurden in Tschechien 38 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In den Labors wurden indes lediglich 2105 Tests vollzogen, das ist der geringste Umfang seit Mitte März. Der Anteil der Infizierten an der Gesamtzahl der Testpersonen lag daher bei 1,81 Prozent, das ist der höchste Wert seit dem 20. April. Dies gab das Gesundheitsministerium am Montagmorgen bekannt.

Insgesamt ist bereits bei 9273 Menschen hierzulande das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Insgesamt 6562 von ihnen gelten als genesen, 320 starben an der Erkrankung.