Die tschechischen Kliniken müssen sich für vier Monate im Voraus mit Atemschutzmasken versorgen. Dies hat Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) wegen der Coronavirus-Fälle in Europa angeordnet. Insgesamt bedeutet dies die Anschaffung von 1,5 Millionen zusätzlichen Schutzmasken.

Premier Andrej Babiš besuchte am Mittwoch einen der größten tschechischen Hersteller dieser Masken in Ostböhmen. Wie es hieß, will die Firma ihre Produktionskapazitäten in nächster Zeit verdoppeln.