Coronavirus: Fünf Tschechen aus Quarantäne entlassen

Fünf Tschechen, die Anfang Februar aus China evakuiert wurden, wurden am Montagmorgen aus dem Krankenhaus Na Bulovce in Prag entlassen. Die Testergebnisse auf Coronavirus waren bei allen negativ. Dies gab die Oberärztin der dortigen Infektionsklinik Hana Roháčová am Montag vor Journalisten in Prag bekannt. Die Patienten hätten während des Aufenthalts im Krankenhaus an keinen Gesundheitsproblemen gelitten, hieß es weiter.

Direkt aus dem Epizentrum der Coronavirus-Epidemie in Wuhan wurden am 3. Februar fünf Tschechen ausgeflogen. Sie waren seit der Ankunft in Tschechien in der Prager Klinik Na Bulovce in Quarantäne.