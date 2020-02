Coronavirus: Flughafen Prag und Behörden verschärfen Maßnahmen

Wegen des Coronavirus soll es am Prager Václav-Havel-Flughafen gesonderte Gates für die Einreise aus Italien geben. Dies bestätigte die Airport-Leitung am Dienstag. Vergleichbare Maßnahmen gab es zu Anfang der Krankheitswelle bei Flügen aus China. Währenddessen hat sich das Bildungsministerium der Reisewarnung des Außenministeriums angeschlossen und rät von Klassenfahrten nach Italien ab. Zudem sind die Gesundheitsämter in Alarmbereitschaft für den Fall einer möglichen Ausbreitung der Krankheit in Tschechien.

Seit vergangener Woche waren in Italien sechs Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Weitere rund 150 Patienten haben sich mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert. Die örtlichen Behörden haben bereits ganze Kleinstädte abgeriegelt, zudem wurde der traditionelle Karneval in Venedig abgesagt.