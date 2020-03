Coronavirus: Babiš fordert bei EU-Videokonferenz gemeinsames Vorgehen

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hat am Dienstagabend bei einer Videokonferenz der 27 EU-Staats- und Regierungschefs zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus aufgerufen. Das teilte der tschechische Regierungschef im Tschechischen Fernsehen mit. Auch andere EU-Länder sollten ähnliche Maßnahmen wie Tschechien treffen, forderte Babiš. Seinen Worten nach hat die EU bereits viel Zeit verloren. Babiš kritisierte zudem die Tatsache, dass die dreistündige Videokonferenz ohne Großbritannien stattfand.

Die Europäische Kommission will in Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus in der ganzen EU einen „Krisenfonds“ von 25 Milliarden Euro einrichten.