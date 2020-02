Coronavirus: Außenministerium warnt vor Reisen nach Italien

Wegen des Coronavirus hat das tschechische Außenministerium eine Reisewarnung für Italien herausgegeben. Urlauber sollten insbesondere die betroffenen Regionen im Norden des Landes meiden, heißt es in einer Stellungnahme des Ressorts vom Montag. Zudem müssten Besucher der Region nach ihrer Rückkehr nach Tschechien mit einer zweiwöchigen Quarantäne rechnen.

Seit vergangener Woche waren in Italien fünf Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Weitere rund 150 Patienten haben sich mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert. Die örtlichen Behörden haben bereits ganze Kleinstädte abgeriegelt, zudem wurde der traditionelle Karneval in Venedig abgesagt.