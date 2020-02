Coronavirus: Arbeitsministerium berät über Sozialpflege im Quarantänefall

Der Krisenstab des Arbeitsministeriums hat am Mittwoch über die Hilfe für Senioren und weitere Bedürftige beraten, wenn es im Fall einer größeren Quarantäne wegen Coronavirus am Personal mangeln würde. Die Experten bezifferten zudem eventuelle ökonomische Auswirkungen auf Firmen, deren Mitarbeiter in Quarantäne bleiben müssten. Dies teilte Arbeitsministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) am Donnerstag nach der Tagung des Krisenstabs mit. Sie wolle betonen, dass es notwendig sei, ruhig zu bleiben und keine Panik zu verbreiten, erklärte die Arbeitsministerin. Wichtig sei, gut vorbereitet zu sein, fügte die Sozialdemokratin hinzu.

Der Krisenstab konzentrierte sich der Ministerin zufolge darauf, wie die Sozialdienste und deren Mitarbeiter auf eine eventuelle Epidemie vorbereitet sind.