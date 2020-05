Coronavirus: Anteil der positiven Tests an der Gesamtzahl steigt zu 2 Prozent

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Sonntag in Tschechien leicht gesunken. Der Tageszuwachs lag bei 67 Fällen, am Samstag waren es 77 gewesen. Der Anteil der positiven Tests an der Gesamtzahl war hingegen hoch, und zwar 1,96 Prozent. Ein höherer Wert wurde zuletzt am 20. April verzeichnet.

Insgesamt wurde das neuartige Virus bisher hierzulande bei 8957 Menschen nachgewiesen. Den offiziellen Daten nach sind in Tschechien 6083 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen, 315 Menschen starben an ihr. Die Angaben wurden auf der Webseite das Gesundheitsministeriums am Montagmorgen veröffentlicht.