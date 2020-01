Coronavirus: Alle 34 bisherigen Tests in Tschechien negativ

Tschechien hat bisher 34 Menschen auf eine mögliche Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus untersucht. In keinem Fall sei das Virus nachgewiesen worden, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Freitag. Derzeit sind laut dem Ressortchef auch keine weiteren Verdachtsfälle hierzulande bekannt.

Am Donnerstagabend hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die Zahl der Infizierten stieg am Freitag weltweit auf knapp 10.000. Über 200 Menschen sind bereits an dem aggressiven Virus gestorben.