In Tschechien wurden bis Freitagabend insgesamt 833 Erkrankungsfälle an Covid-19 bestätigt. Am Morgen lag die Zahl noch bei 774. Vier Personen haben sich inzwischen geheilt. Die meisten Angesteckten meldet Prag.

Die erste Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger wurde in Tschechien am 1. März festgestellt. Seit einer Woche befindet sich das Land im Notstand, danach kamen eine weitgehende Ausgangssperre und weitere Beschränkungen hinzu.