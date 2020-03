Coronavirus: 774 Fälle in Tschechien

In Tschechien ist die Zahl mit dem Covid-19-Erreger infizierten Menschen is Freitagmorgen auf 774 gestiegen. Seit Donnerstagmorgen wurde das Coronavirus bei 214 Personen nachgewiesen. Das ist der bisher größte Anstieg an einem Tag. Darüber informierte das Gesundheitsministerium auf seiner Webseite. Bisher wurden drei Patienten von der Erkrankung völlig geheilt. Demgegenüber befinden sich fünf andere Patienten in einem sehr ernsthaften Zustand, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Donnerstag.

Bis zum Freitagmorgen sind in den Labors über 11.600 Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Die erste Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger wurde in Tschechien am 1. März festgestellt. Seit einer Woche befindet sich das Land im Notstand, danach kamen eine weitgehende Ausgangssperre und weitere Beschränkungen hinzu.