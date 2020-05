Coronavirus: 54 neue Fälle am Donnerstag, insgesamt 319 Covid-19-Tote

In Tschechien wurden am Donnerstag 54 neue Fälle mit einer Coronavirus-Ansteckung registriert. Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus hierzulande bei nunmehr 9143 Personen festgestellt. Über 71 Prozent der Infizierten sind mittlerweile von der Erkrankung genesen. Die Zahl der Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 starben, hat sich gegenüber Mittwoch um zwei erhöht – insgesamt sind 319 Patienten daran gestorben. Das sind die Zahlen, die das Gesundheitsministerium am Freitagvormittag um 9:00 Uhr veröffentlicht hat.

Aktuell sind 2360 Menschen mit dem Covid-19-Erreger infiziert, 140 von ihnen werden aufgrund eines schweren Verlaufs der Krankheit derzeit stationär behandelt.