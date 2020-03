Coronavirus: 383 Fälle in Tschechien – drei in kritischem Zustand

Die Zahl der in Tschechien mit dem Covid-19-Erreger infizierten Menschen steigt weiter. Bis Dienstagmorgen ist das Coronavirus bei 383 Personen nachgewiesen worden. Das sind 39 mehr als am Montagabend. Die ersten drei Patienten sind von der Erkrankung völlig geheilt. Demgegenüber befinden sich drei andere Patienten in einem sehr ernsthaften bis kritischen Zustand, informierte das Gesundheitsministerium via Twitter. In den Labors sind bisher über 6000 Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Knapp die Hälfte der Personen hat sich im Ausland angesteckt, die andere Hälfte in Tschechien.