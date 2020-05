Coronavirus: 34 Neuinfizierte am Samstag bei geringer Anzahl von Tests

Am Samstag wurden in Tschechien weitere 34 Fälle mit einer Coronavirus-Ansteckung nachgewiesen. Das ist die niedrigste Anzahl in den zurückliegenden neun Tagen. Den zweiten Tag in Folge ist niemand an Covid-19 gestorben, zudem ist die Anzahl der Patienten, die an der Lungenkrankheit stationär behandelt werden, weiter gesunken. In den Labors wurden aber lediglich 2796 Tests vollzogen, das ist der geringste Umfang seit dem 23. März. Der Anteil der Infizierten an der Gesamtzahl der Testpersonen lag daher bei relativ hohen 1,22 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus hierzulande bei insgesamt 9233 Personen festgestellt. Über 70 Prozent der Infizierten sind mittlerweile von der Erkrankung genesen, 2368 Menschen sind noch mit dem Erreger infiziert. An der Lungenkrankheit Covid-19 sind 319 Patienten gestorben. Das sind die Zahlen, die das Gesundheitsministerium am Sonntagvormittag um 9:00 Uhr veröffentlicht hat.

Bei der Mehrzahl der Infizierten hatte die Krankheit einen gemäßigten Verlauf. Gegenwärtig werden 123 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern stationär behandelt, bei 15 von ihnen nimmt die Erkrankung einen schweren Verlauf.