In Tschechien wurden bis Sonntagabend 293 Erkrankungen an Covid-19 bestätigt. Das teilte Gesundheitsminister Adam Vojtěch auf der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung in den späten Abendstunden mit.

Am Sonntagmorgen lag die Zahl noch bei 214 Personen. Der Anstieg der Erkrankungsfälle lag demzufolge am Sonntag bei 33 Prozent, wie der Minister sagte.