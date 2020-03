In Tschechien sind bis Sonntagabend 253 Personen an Covid-19 erkrankt worden. Das gab das Gesundheitsministerium auf seiner Webseite um 18 Uhr bekannt. Am Sonntagmorgen lag die Zahl noch bei 214 Personen. Insgesamt wurden 4065 Menschen getestet.

Die meisten Angesteckten leben in Prag, und zwar 96. Die Hauptstadt wird gefolgt vom Kreis Olomouc / Olmütz (31 Fälle), dem Mittelböhmischen Kreis (28) und dem Kreis Ústí nad Labem / Aussig (18).