Coronavirus: 231 Fälle in Tschechien

In Tschechien sind bis Sonntagnachmittag 231 Personen auf Coronavirus positiv getestet worden. Das sagte Premier Andrej Babiš (Ano) gegenüber dem TV-Sender Prima. Er erwartet, dass die Zahl bis Abend auf 300 steigt. Am Samstagabend lag sie noch bei 189.

Den Informationen des Gesundheitsministeriums zufolge haben sich zwei Drittel der Erkrankten im Ausland angesteckt, drei Viertel von ihnen in Italien. Ein Drittel der Kranken wurde in Tschechien infiziert.Die meisten Angesteckten leben in Prag. Insgesamt 31 Covid-19-Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt.